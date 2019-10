Dalla Spagna - Fabiàn, domani niente allenamento: in dubbio per il prossimo impegno della Spagna

Joaquin Maroto, giornalista di As, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, interrogato sul momento di Fabiàn Ruiz in azzurro e con la maglia della nazionale spagnola: "Fabian Ruiz è in dubbio per la gara di domenica, diciamo che questa influenza è difficile che passi in fretta per cui credo che domani non si allenerà con la Nazionale, ma secondo il medico della Spagna dovrebbe farcela invece per la gara di martedì con la Svezia. Contro il Verona però, sarà certamente a disposizione di Ancelotti.

Il Barcellona ed il Real Madrid guardano Fabian Ruiz, ma non è facile prenderlo adesso. Sappiamo che De Laurentiis ascolta ogni offerta per cui se le società a fine stagione dovessero avanzare qualche richiesta, vedremo come andrà a finire".