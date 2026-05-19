Davide Ancelotti verso una panchina in Europa: il Lille ci pensa per il post-Genesio

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Genesio avrebbe già attirato l’interesse del Marsiglia, pronto ad affidargli la guida tecnica per avviare un nuovo ciclo.

Il Lille starebbe valutando seriamente un allenatore italiano per il dopo Bruno Genesio. Il tecnico francese, protagonista di una stagione molto positiva culminata con il secondo posto in Ligue 1 e la qualificazione alla prossima Champions League, sembra infatti destinato a lasciare il club a fine stagione. Nonostante le recenti dichiarazioni prudenti, Genesio avrebbe già attirato l’interesse del Marsiglia, pronto ad affidargli la guida tecnica per avviare un nuovo ciclo.

Davide Ancelotti in pole per la panchina del Lille

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il principale candidato per sostituire Genesio sarebbe Davide Ancelotti. Dopo anni trascorsi nello staff del padre Carlo tra PSG, Real Madrid, Bayern Monaco, Napoli, Everton e nazionale brasiliana, il giovane tecnico avrebbe deciso di intraprendere il proprio percorso da allenatore principale. La prima esperienza da capo allenatore è arrivata al Botafogo, dove ha guidato la squadra per sei mesi ottenendo un sesto posto prima della mancata conferma. Il Lille starebbe ora pensando proprio a lui per aprire una nuova fase del progetto tecnico, offrendo ad Ancelotti quella che sarebbe la sua prima vera avventura da allenatore in Europa.