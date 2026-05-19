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Scozia, i convocati per il Mondiale: ci sono McTominay e Gilmour

Scozia, i convocati per il Mondiale: ci sono McTominay e GilmourTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:30Notizie
di Fabio Tarantino

La Scozia si prepara con ambizione ai prossimi impegni internazionali. Il ct ha inserito anche Billy Gilmour e Scott McTominay nella lista dei convocati per il Mondiale.

Scott porta esperienza internazionale e grande fisicità, oltre a una notevole capacità di inserimento in zona gol. La Scozia punta a superare la fase a gironi e a ritagliarsi un ruolo da possibile sorpresa della competizione.