Ravenna-Forlì, il ritorno di Ronaldinho: gioca 45 minuti e propizia un gol

Ronaldinho torna in campo dopo 11 anni: 45 minuti con il Ravenna e una giocata decisiva nel gol di Donati contro il Forlì.

Undici anni dopo l'ultima apparizione, Ronaldinho torna a giocare una partita ufficiale e lascia immediatamente il segno con la maglia del Ravenna. Il fuoriclasse brasiliano è stato protagonista dei primi 45 minuti del derby contro il Forlì, regalando al pubblico dello stadio Benelli alcune giocate che hanno ricordato il campione ammirato ai tempi di Barcellona e Milan. Nonostante una condizione atletica inevitabilmente lontana da quella dei giorni migliori, il numero dieci ha mostrato lampi della sua straordinaria classe, distinguendosi per la qualità dei calci d'angolo battuti e per alcune intuizioni offensive. Due palloni invitanti messi in area e un paio di passaggi filtranti hanno confermato che il talento del brasiliano è rimasto intatto.

Ravenna-Forlì, Ronaldinho protagonista nell'azione del gol di Donati: cosa è successo al 36'

Il momento più importante della serata arriva al 36', quando Ronaldinho partecipa all'azione che porta al gol di Giulio Donati, contribuendo al vantaggio del Ravenna. Il brasiliano riceve il pallone al limite dell'area, protegge la sfera spalle alla porta e serve con intelligenza l'inserimento di Lonardi. Quest'ultimo allarga il gioco verso Donati, che lascia partire una conclusione dal limite capace di battere Martelli alla sua destra. Una giocata semplice ma preziosa, che dimostra come Ronaldinho riesca ancora a fare la differenza attraverso tecnica e visione di gioco. La sua partita termina dopo 45 minuti, ma tanto basta per accendere l'entusiasmo dei tifosi ravennati, che hanno potuto assistere al ritorno in campo di uno dei più grandi talenti della storia del calcio.