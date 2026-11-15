Ravenna-Forlì, il ritorno di Ronaldinho: gioca 45 minuti e propizia un gol
Undici anni dopo l'ultima apparizione, Ronaldinho torna a giocare una partita ufficiale e lascia immediatamente il segno con la maglia del Ravenna. Il fuoriclasse brasiliano è stato protagonista dei primi 45 minuti del derby contro il Forlì, regalando al pubblico dello stadio Benelli alcune giocate che hanno ricordato il campione ammirato ai tempi di Barcellona e Milan. Nonostante una condizione atletica inevitabilmente lontana da quella dei giorni migliori, il numero dieci ha mostrato lampi della sua straordinaria classe, distinguendosi per la qualità dei calci d'angolo battuti e per alcune intuizioni offensive. Due palloni invitanti messi in area e un paio di passaggi filtranti hanno confermato che il talento del brasiliano è rimasto intatto.
Ravenna-Forlì, Ronaldinho protagonista nell'azione del gol di Donati: cosa è successo al 36'
Il momento più importante della serata arriva al 36', quando Ronaldinho partecipa all'azione che porta al gol di Giulio Donati, contribuendo al vantaggio del Ravenna. Il brasiliano riceve il pallone al limite dell'area, protegge la sfera spalle alla porta e serve con intelligenza l'inserimento di Lonardi. Quest'ultimo allarga il gioco verso Donati, che lascia partire una conclusione dal limite capace di battere Martelli alla sua destra. Una giocata semplice ma preziosa, che dimostra come Ronaldinho riesca ancora a fare la differenza attraverso tecnica e visione di gioco. La sua partita termina dopo 45 minuti, ma tanto basta per accendere l'entusiasmo dei tifosi ravennati, che hanno potuto assistere al ritorno in campo di uno dei più grandi talenti della storia del calcio.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Torino
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro