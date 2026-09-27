De Bruyne re degli assist ma non con il Napoli, Il Mattino: "Per Allegri è intoccabile”
L’edizione odierna de Il Mattino dedica spazio in prima pagina a Kevin De Bruyne dopo la prestazione offerta con la maglia del Belgio. Il quotidiano napoletano sottolinea il differente rendimento del centrocampista tra Nazionale e Napoli, scegliendo un titolo molto significativo: “Il belga a due velocità. De Bruyne re degli assist ma non con il Napoli”.
Il Mattino: “Per Allegri è intoccabile”
Il tema riguarda inevitabilmente anche Massimiliano Allegri e il modo in cui il fuoriclasse belga viene utilizzato nel Napoli. Il Mattino aggiunge infatti in prima pagina: “Per Allegri è intoccabile”, anticipando l’approfondimento dedicato alla questione. Tra gli altri temi della prima pagina spazio anche alla grande partecipazione dei napoletani alle regate, con 87mila persone al Race Village e il titolo “Bagno di folla e Luna Rossa fa sognare”. Presente inoltre un’intervista al ministro dello Sport Andrea Abodi, che dichiara: “Olimpiadi, la chance c’è: qui la prova”. Di seguito la prima pagina integrale.
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