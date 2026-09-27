Mancini cambia l’Italia, Gazzetta: “Siamo meglio di così”
La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di domenica 27 settembre è dedicata soprattutto alla Nazionale di Roberto Mancini, chiamata a reagire dopo la sconfitta contro il Belgio. Il titolo scelto dalla Rosea è “Siamo meglio di così”, accompagnato dall’indicazione “Mancini cerca la svolta: ribalteremo i fischi”. Secondo il quotidiano, il commissario tecnico si aspettava di più dai big e prepara alcuni cambiamenti per la prossima partita in Turchia, con Frattesi e Bastoni indicati tra le possibili novità. Spazio anche a Romano, definito “talento da salvare”.
Ceferin avverte l’Italia in vista di Euro 2032
In apertura trova spazio anche un’intervista esclusiva al presidente UEFA Aleksander Ceferin, con un richiamo particolarmente significativo in vista di Euro 2032: “Attenta Italia”. Ceferin parla del futuro dell’organizzazione calcistica italiana e del percorso verso l’Europeo: “Malagò dirigente serio, sul commissariamento siamo per l’autonomia delle federazioni. Euro 2032? L’ingerenza politica mina la nostra fiducia”. Di seguito la prima pagina integrale.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Frosinone
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro