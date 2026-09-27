Prima pagina No a Messi, CdS: "La partita d'addio di Leo è un caso per tutta la Serie A"

La prima pagina del Corriere dello Sport tra l’addio di Messi, il caso Roma e le scelte di Mancini.

La prima pagina del Corriere dello Sport di domenica 27 settembre 2026 apre con il caso legato all’ultima partita di Lionel Messi con l’Argentina, prevista il 6 ottobre contro il Benin. Il titolo principale è “NO A MESSI”, con il quotidiano che segnala lo stop dei Friedkin: “La Roma non vuole mandare Dybala e Molina a Baires”. Secondo il giornale, l’amichevole d’addio del fuoriclasse argentino sta creando agitazione anche in altri club di Serie A, con Lautaro, Nico Paz e Mastantuono tra i giocatori interessati, mentre Balerdi, Soulé e Castro sarebbero già in ritiro con Scaloni.

Italia, Mancini protegge Romano: “Giù le mani”

Spazio importante anche alla Nazionale di Roberto Mancini dopo la sconfitta contro il Belgio. Il titolo è “Giù le mani da Romano”: il ct, secondo il quotidiano, continuerà a proteggere il giovane centrocampista nonostante un debutto complicato, ribadendo la necessità di concedere ai giovani tempo e possibilità di sbagliare. Nella colonna laterale spazio anche alla Juventus, con Openda e David definiti “due riscatti da 50 milioni”, e al Milan, che lavora al rinnovo di Pavlovic fino al 2031. Di seguito la prima pagina integrale.