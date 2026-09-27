No a Messi, CdS: "La partita d'addio di Leo è un caso per tutta la Serie A"
La prima pagina del Corriere dello Sport di domenica 27 settembre 2026 apre con il caso legato all’ultima partita di Lionel Messi con l’Argentina, prevista il 6 ottobre contro il Benin. Il titolo principale è “NO A MESSI”, con il quotidiano che segnala lo stop dei Friedkin: “La Roma non vuole mandare Dybala e Molina a Baires”. Secondo il giornale, l’amichevole d’addio del fuoriclasse argentino sta creando agitazione anche in altri club di Serie A, con Lautaro, Nico Paz e Mastantuono tra i giocatori interessati, mentre Balerdi, Soulé e Castro sarebbero già in ritiro con Scaloni.
Italia, Mancini protegge Romano: “Giù le mani”
Spazio importante anche alla Nazionale di Roberto Mancini dopo la sconfitta contro il Belgio. Il titolo è “Giù le mani da Romano”: il ct, secondo il quotidiano, continuerà a proteggere il giovane centrocampista nonostante un debutto complicato, ribadendo la necessità di concedere ai giovani tempo e possibilità di sbagliare. Nella colonna laterale spazio anche alla Juventus, con Openda e David definiti “due riscatti da 50 milioni”, e al Milan, che lavora al rinnovo di Pavlovic fino al 2031. Di seguito la prima pagina integrale.
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