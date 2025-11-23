Video De Bruyne spettatore d'eccezione in Belgio: (in stampelle) assiste a Genk-Mechelen

Nella 15ª giornata del campionato belga, il Genk ha affrontato il Mechelen alla Luminus Arena davanti a un ospite speciale: Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli, rientrato temporaneamente in Belgio prima per operarsi e poi e proseguire il recupero dall’infortunio al bicipite femorale destro è cresciuto proprio nel vivaio del Genk.

La sua presenza però non ha portato fortuna ai suoi ex compagni: i padroni di casa infatti sono stati battuti dal Mechelen 1-0. Di seguito le immagini raccolte da DAZN Belgio dove si vede De Bruyne ancora in stampelle.