De Bruyne via? Un indizio dalla scuola calcio del figlio: "Torna e probabilmente non torna più"

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Con le dichiarazioni emerse ieri, Kevin De Bruyne ha messo in dubbio il suo futuro al Napoli: Penso sia importante avere un confronto sul modo di giocare. Quest’anno ho capito che il modo di giocare è molto importante per me. Deve anche essere divertente, e quest’anno mi è mancato un po’. Ho ancora un anno di contratto, ma voglio parlarne col club perché dipende dal modo di giocare. L’anno scorso erano state promesse alcune cose su come avremmo giocato, ma alla fine non si sono concretizzate, ed è un peccato".

L'indizio dal figlio

Un altro indizio su un possibile addio di KDB al Napoli arriva da suo figlio. La Real Casarea 2006, scuola calcio in cui ha militato il primogenito di De Bruyne, l'ha salutato con una foto pubblicata sui social. La stessa società ha confermato in un commento su Instagram: "Lui va via e probabilmente non torna più". E chissà che lo stesso non possa essere per De Bruyne, che vorrebbe un calcio offensivo che con Allegri non si vede da tanto, troppo tempo.