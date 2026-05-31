Prima pagina Che attacco! Corriere dello Sport titola: "De Bruyne, veleno su Conte"

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"Sono felice che vada via", ha dichiarato l'ex Manchester City.

"De Bruyne, veleno su Conte". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica al Napoli all'indomani delle dichiarazioni al vetriolo del centrocampista belga sull'ormai ex allenatore azzurro: "Sono felice che vada via", ha dichiarato l'ex Manchester City.