Prima pagina Niente risoluzione col Milan, Il Roma: "Allegri deve ancora liberarsi"

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In taglio alto il quotidiano spiega che in casa rossonera, non essendoci la dirigenza, non c'è chi può liberare il tecnico livornese per il Napoli.

"Allegri deve ancora liberarsi". E' questo il titolo che Il Roma oggi in edicola dedica in prima pagina al Napoli. In taglio alto il quotidiano spiega che in casa rossonera, non essendoci praticamente la dirigenza, non c'è chi può liberare il tecnico livornese per il Napoli. Ma Aurelio De Laurentiis ha fretta e comincia a irritarsi.