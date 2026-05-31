Prima pagina
Caos a Milano, La Gazzetta dello Sport: "Ciao Leao! La fuga dal Milan"
"Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare - ha dichiarato il portoghese -. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere"
"Ciao Leao". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il riferimento è alle parole pronunciate ieri sera dal numero 10 del Milan che ha annunciato la sua partenza dalla formazione rossonera. "Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare - ha dichiarato il portoghese -. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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