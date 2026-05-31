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Caos a Milano, La Gazzetta dello Sport: "Ciao Leao! La fuga dal Milan"

Caos a Milano, La Gazzetta dello Sport: "Ciao Leao! La fuga dal Milan"
Oggi alle 08:10Notizie
di Pierpaolo Matrone
"Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare - ha dichiarato il portoghese -. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere"

"Ciao Leao". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il riferimento è alle parole pronunciate ieri sera dal numero 10 del Milan che ha annunciato la sua partenza dalla formazione rossonera. "Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare - ha dichiarato il portoghese -. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili".