Delusione Napoli, Corriere dello Sport: "Vittoria buttata"

di Arturo Minervini

"Napoli, vittoria buttata". Così scrive in prima pagina l'edizione odierna del Corriere dello Sport con McTominay che porta avanti Antonio, ma al 72’ Larsson complica la corsa ai playoff con un pari che fa davvero male agli azzurri. 