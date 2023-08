Di Francesco attende rinforzi ed ha dubbi di formazione: la probabile contro il Napoli

Eusebio Di Francesco sulla base degli ultimi allenamenti dovrebbe avere ancora qualche dubbio.

La rosa del Frosinone attende ancora rinforzi, ma intanto Eusebio Di Francesco sulla base degli ultimi allenamenti dovrebbe avere ancora qualche dubbio. Tra i pali certa la presenza di Turati così come nel reparto difensivo Marchizza e Oyono saranno gli esterni con Romagnoli e Monterisi al centro. A centrocampo capitan Mazzitelli e Harroui sono certi di un posto con uno tra Gelli e Brescianini a completare il reparto. Nel tridente offensivo Cuni in vantaggio su Borrelli con Caso e Baez sugli esterni. Lo scrive l'inviato per il Frosinone sull'edizione odierna di Tuttosport