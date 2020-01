Di Lorenzo ancora solido da centrale, il migliore in assoluto per palloni recuperati

Ancora una prestazione positiva per Giovanni Di Lorenzo, il terzino destro trasformato in centrale da Gattuso. La situazione dell'infermeria è tragica in cas azzurra, e cosi Ringhio ancora una volta ha schierato l'ex Empoli al fianco di Manolas, con Hysaj sulla destra e Mario Rui a sinistra. La prestazione di Di Lorenzo, nuovamente, è risultata positiva al fianco del compagno greco: il terzino è risultato il migliore per pallone recuperati (23), staccando di netto gli altri difensori azzurri Hysaj (9) e Manolas (8).