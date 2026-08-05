Difesa palla e sassata: Lucca con un grande gol firma il 2-0 all'Osasuna

Difesa palla e sassata: Lucca con un grande gol firma il 2-0 all'OsasunaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:45Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

Il Napoli ad inizio ripresa trova il raddoppio nel test amichevole contro l'Osasuna. il gol porta la firma di Lorenzo Lucca: Anguissa serve il centravanti che si gira bene lottando con Herrando, diagonale di destro forte preciso e 2-0 per il Napoli! Grande boato del pubblico e forse un nuovo inizio per Lucca che con l'addio di Hojlund può rappresentare la prima alternativa ad Hojlund.