Poche emozioni, ma ci pensa Politano: Napoli in vantaggio contro l'Osasuna

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Al 27' Napoli in vantaggio contro l'Osasuna, nonostante una fase che sembrava più favorevole agli spagnoli. Il gol arriva da un esterno all'altro: Spinazzola punta l'uomo, lo supera e crossa sul secondo palo per Politano che di sinistro al volo insacca l'1-0! Per il resto era stata una prima mezz'ora senza grosse emozioni col Napoli che ha pressato poco, aspettando l'Osasuna e poi puntando a recuperarla di collettivo con un blocco medio basso.