A Dimaro si tiferà Argentina? La finale sarà trasmessa in piazza
Il ritiro di Dimaro non vive solo di allenamenti e sedute a porte aperte: stasera la piazza principale del paese, lo stesso spazio che tradizionalmente ospita gli eventi collaterali per i tifosi e gli incontri sul palco con la nuova squadra, si trasformerà per l'occasione in un grande stadio a cielo aperto. Sul maxi schermo allestito appositamente andrà infatti in scena la finale della Coppa del Mondo tra Argentina e Spagna, un appuntamento che promette di richiamare tantissimi appassionati anche tra chi in questi giorni sta seguendo da vicino il precampionato del Napoli.
Riflettori sul duello Messi-Yamal
L'attenzione della vigilia è tutta per la sfida generazionale che si consumerà in campo tra Lionel Messi e Lamin Yamal, autentici protagonisti di un incrocio che unisce la stella argentina più amata della storia recente del calcio alla nuova rivelazione spagnola. Un duello che a Dimaro non verrà seguito con imparzialità, come racconta Repubblica: la stragrande maggioranza dei tifosi presenti in Val di Sole scenderà infatti in campo, almeno emotivamente, dalla parte della Seleccion.
Bandiere e maglie albiceleste tra i boschi, in onore di Maradona
Non è un caso che nelle ultime ore, tra i boschi che circondano il ritiro trentino, siano già comparse maglie e bandiere della nazionale argentina. Un gesto di affetto quasi scontato per la piazza partenopea, da sempre legata a Diego Armando Maradona, e che stasera si tradurrà in un tifo compatto per Messi e compagni sul grande schermo della piazza di Dimaro, cornice ormai diventata simbolo del ritiro azzurro.
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