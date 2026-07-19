Ultim'ora Dimaro day 3, il report su Lucca, Politano e Vergara: il comunicato

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Terminata il primo allenamento del terzo giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida. Questo il report ufficiale della SSCNapoli dopo la prima della doppia seduta d'allenamento sostenuta quest'oggi dagli azzurri:

"Terzo giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri si sono allenati alla Ski.It Arena. Nella seduta mattutina la squadra ha effettuato riscaldamento e lavoro tecnico iniziale. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una serie di possessi, chiudendo poi la sessione con dei mini-tornei.

Seconda seduta di allenamento nel pomeriggio.

Lorenzo Lucca ha lasciato anzitempo la seduta per un trauma contusivo al piede sinistro durante la partitina finale.

Matteo Politano e Antonio Vergara non si sono allenati. Per Politano contusione all'anca destra. Vergara ha accusato sintomi simil-influenzali".