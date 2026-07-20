Ufficiale Vince il gioco, Argentina battuta ai supplementari: la Spagna è campione del Mondo!

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La Spagna batte l'Argentina ai supplementari e conquista il Mondiale 2026 con Ferran Torres.

La Spagna è sul tetto del mondo. La nazionale di Luis de la Fuente conquista il Mondiale 2026 superando l'Argentina per 1-0 dopo i tempi supplementari al termine di una finale dominata sul piano del gioco e delle occasioni. A decidere la sfida del MetLife Stadium è Ferran Torres, che al 106' firma il gol che consegna alla Roja il titolo iridato al termine di una prestazione di assoluto livello. Per gli spagnoli è un trionfo meritato, costruito attraverso il controllo del possesso, la qualità tecnica e una costante pressione sugli avversari.

La Roja domina, Ferran Torres firma il gol che vale il Mondiale

Sin dalle prime battute la Spagna prende il controllo della partita, gestendo il pallone con Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo e costringendo l'Argentina a difendersi nella propria metà campo. Emiliano Martínez tiene in piedi l'Albiceleste con una serie di interventi decisivi su Dani Olmo, Oyarzabal e Ferran Torres, mentre Unai Simón è chiamato in causa soltanto in rare circostanze. Prima dell'intervallo Scaloni perde Lisandro Martínez per infortunio, sostituito da Otamendi.

Nella ripresa il copione non cambia: la Roja continua ad attaccare e crea le occasioni migliori, trovando sulla propria strada un super Martínez. L'Argentina perde anche Romero per un problema fisico e nel recupero resta in dieci uomini per l'espulsione di Enzo Fernández, ammonito due volte. Ai supplementari la pressione spagnola aumenta ulteriormente: Nico Williams vede annullarsi un gol al 96', ma dieci minuti più tardi è Ferran Torres a trovare la zampata decisiva su assist dello stesso esterno dell'Athletic Club. Una rete pesantissima, destinata a entrare nella storia del calcio spagnolo e a regalare alla selezione di Luis de la Fuente il titolo di campione del mondo 2026.