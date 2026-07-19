Salah ha parlato con Italiano: vuole andare al Besiktas. Ma ci sono problemi con l'agente

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Il Besiktas rivela i dettagli della trattativa con Salah: decisiva la questione commissioni.

Il presidente del Besiktas, Serdal Adali, ha fatto chiarezza sulla trattativa per Mohamed Salah, confermando l'interesse del club turco nei confronti dell'attaccante egiziano dopo il suo addio anticipato al Liverpool. Come riportato dal quotidiano turco Fanatik, il numero uno bianconero ha spiegato che il giocatore aveva dato la propria disponibilità al trasferimento, ma l'operazione si è complicata a causa delle richieste economiche avanzate dal suo entourage.

"Salah aveva detto sì, ma le commissioni sono diventate inaccettabili"

In alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa qatariota e riprese da Fanatik, Adali ha rivelato che Salah aveva avuto colloqui sia con l'allenatore Vincenzo Italiano sia con il direttore sportivo del Besiktas, esprimendo il proprio gradimento per il progetto. Tuttavia, secondo il presidente del club turco, il procuratore Ramy Abbas avrebbe successivamente modificato le condizioni economiche dell'accordo, arrivando a chiedere una commissione vicina al 35%, ritenuta del tutto inaccettabile dal Besiktas. Adali ha inoltre sottolineato di ritenere che lo stesso Salah non fosse a conoscenza di queste richieste, che hanno di fatto bloccato una trattativa altrimenti ben avviata.