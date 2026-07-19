Tragedia a Eboli: trovato morto il giornalista Luca Esposito

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Lutto nel giornalismo: trovato morto il direttore di Tutto Salernitana, cordoglio della redazione di Tutto Napoli.

Svolta nelle indagini sul cadavere carbonizzato rinvenuto nella notte a Eboli, in provincia di Salerno. La vittima è stata identificata come Luca Esposito, giornalista originario di Nocera Inferiore, direttore di Tutto Salernitana, collaboratore di Tuttomercatoweb e dell'emittente Otto Channel e dirigente dell'Arpac di Avellino. L'identificazione è stata possibile grazie al ritrovamento dell'automobile della vittima, parcheggiata nelle vicinanze del luogo in cui è stato scoperto il corpo, riporta Metropolis.

Le indagini: si segue la pista dell'omicidio

Il corpo è stato rinvenuto dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento di un incendio divampato tra le sterpaglie di una strada interpoderale. In un primo momento il cadavere, completamente carbonizzato e privo di documenti, non era identificabile. Secondo le prime ricostruzioni investigative, gli inquirenti avrebbero escluso l'ipotesi di una morte accidentale: Luca Esposito sarebbe stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco e il corpo successivamente dato alle fiamme nel tentativo di cancellare le tracce del delitto. I carabinieri stanno ricostruendo gli ultimi spostamenti della vittima, mentre l'autopsia, già disposta dalla Procura, dovrà chiarire con precisione le cause della morte e la dinamica dell'omicidio.

La redazione di Tutto Napoli si stringe attorno alla famiglia di Luca Esposito e ai colleghi di Tutto Salernitana, esprimendo le più sentite condoglianze per questa tragica perdita.