Infortunio Buongiorno, spunta l'ipotesi menisco: ecco i possibili tempi di recupero

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Buongiorno verso il consulto con Cugat: possibili tempi di recupero e riflessioni sul mercato.

Continuano a tenere banco le condizioni di Alessandro Buongiorno, alle prese con il problema al ginocchio che lo costringerà a saltare il ritiro estivo del Napoli. Nelle prossime ore il difensore azzurro si sottoporrà a un consulto specialistico a Barcellona con il professor Ramón Cugat, dal quale emergeranno indicazioni decisive sul percorso terapeutico da seguire.

Ipotesi intervento chirurgico: i possibili tempi di stop

Nel corso di Radio Marte, il giornalista Dario Sarnataro ha ipotizzato una sospetta lesione del menisco, delineando anche i possibili tempi di recupero in base alla scelta terapeutica: "Buongiorno si sottoporrà presto a Barcellona a un consulto specialistico con il professor Cugat. Se dovesse operarsi, lo stop potrebbe essere di 2-3 mesi; in caso di terapia conservativa, invece, i tempi si aggirerebbero attorno al mese e mezzo". L'eventuale assenza prolungata del centrale aprirebbe inevitabilmente riflessioni sul mercato. Il Napoli dovrà infatti decidere se affidarsi alle soluzioni interne, rappresentate da Rafa Marin, Marianucci e dall'eventuale adattamento di Olivera al centro della difesa, oppure tornare sul mercato per rinforzare il reparto arretrato.