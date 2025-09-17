Disservizi biglietti ospiti Man City-Napoli: la testimonianza di un nostro lettore

Tante le segnalazioni di disservizi relativi ai biglietti destinati ai napoletani per la sfida di domani sera al Manchester City. In questo senso vi proponiamo la testimonianza di un lettore di Tuttonapoli.net che conferma alcune criticità. Riportiamo integralmente la mail che ci è arrivata da Marco: "Gentile Direttore, le scrivo per segnalarvi un problema grave che sta colpendo centinaia di tifosi del Napoli. Ho acquistato il biglietto per il settore Away della partita di Champions League a Manchester, ma il link ricevuto per scaricare il ticket digitale risulta disabilitato. Inoltre, le e-mail di supporto indicate nella comunicazione di TicketOne non sono funzionanti: un’ulteriore dimostrazione di quanto questo servizio si stia rivelando inaffidabile.

Ancora una volta i tifosi del Napoli si ritrovano costretti a peripezie e disservizi per un’operazione che, nel 2025, dovrebbe essere banale. È una situazione insopportabile. Domani si gioca la partita, e ad oggi siamo senza un biglietto valido in mano. Anche su Instagram, ad esempio NapoliBan, è stata riportata la notizia. Credo sia importante che TuttoNapoli dia risonanza a questa vicenda, perché non è accettabile che i tifosi vengano trattati in questo modo e che vengano fornite perfino e-mail di supporto inesistenti. È un’offesa. Vi ringrazio se potrete dare visibilità immediata a questo problema. Cordiali saluti, Marco".