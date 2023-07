Domani Napoli-Spal, tutto esaurito a Dimaro: le probabili formazioni

Lo stadio sarà tutto esaurito, in arrivo anche dei tifosi della Spal che, con Di Carlo in panchina, vuole ripartire con l’ambizione di risalire dall’inferno della serie C.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La domenica di Dimaro è azzurra, tra lo stadio gremito, la gente che continua ad arrivare con ancora il cuore in festa per lo scudetto. “Siamo noi i campioni dell’Italia siamo noi” è il tormentone del ritiro, ogni momento degli allenamenti è buono per dedicare questo leitmotiv che ricorda l’impresa del Napoli 33 anni dopo il mito di Diego.

Il weekend avrà la coda lunga del lunedì con l’amichevole contro la Spal in programma alle 18:30 (diretta tv su Sky). Si passerà dai diecimila tifosi di ieri sera all’Arena Eventi ai quasi duemila dello stadio Comunale (tutto esaurito) anche oggi preso letteralmente d’assalto pacificamente dai supporter ancora in festa per il terzo scudetto tricolore.

Lo stadio sarà tutto esaurito, in arrivo anche dei tifosi della Spal che, con Di Carlo in panchina, vuole ripartire con l’ambizione di risalire dall’inferno della serie C. La Spal terminerà il ritiro martedì proprio come il Napoli che domani incrocerà sul proprio cammino vari napoletani: l’ex dirigente ai tempi di Ferlaino Filippo Fusco, il terzino sinistro Tripaldelli che negli anni scorsi è stato anche accostato al Napoli più volte. La squadra di Ferrara è una formazione ambiziosa, lo dimostra il mix di giovani e giocatori più esperti che sta mettendo in piedi. In mezzo al campo c’è Prati che ha ben figurato con la Nazionale Under 20 vicecampione del mondo, in attacco Antenucci prelevato dopo l’esperienza al Bari.

Venerdì 23 luglio i biancazzurri hanno sostenuto il primo test stagionale in un allenamento congiunto con la Rappresentativa Val di Sole – Trentino terminato 11-0 per la SPAL con le reti messe a segno da Parravicini (tripletta), Orfei e Rabbi (doppiette), Antenucci, D’Orazio, Rao e Saiani.

Ecco le possibili formazioni:

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

SPAL: Alfonso; Dickman, Arena, Peda, Tripaldelli; Contiliano, Prati, Murgia; Orfei, Antenucci, D’Orazio. All. Di Carlo