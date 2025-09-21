Domenica in campo per il Napoli: il report di oggi in vista del Pisa

Meno uno a Napoli-Pisa. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center in vista del match di domani contro il Pisa al Maradona, alle ore 20:45. Il gruppo ha svolto una fase di attivazione e a seguire lavoro tecnico-tattico. Lo fa sapere il Napoli sul proprio sito ufficiale. La squadra azzurra aveva giocato giovedì all'Etihad e ora sarà impegnata domani sera al Maradona per il posticipo del quarto turno di campionato.

Nelle prime tre partite di Serie A il Napoli ha collezionato 9 punti: vittoria col Sassuolo con gol di McTominay e De Bruyne e poi col Cagliari decisivo Anguissa all'ultimo istante. A Firenze 1-3 show, poi ko all'Etihad col City. Ecco tutti gli impegni degli azzurri:

Napoli-Pisa lunedì 22 settembre ore 20.45

Milan-Napoli domenica 28 settembre ore 20.45

Napoli-Sporting mercoledì 1 ottobre ore 21

Napoli-Genoa domenica 5 ottobre ore 18