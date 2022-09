TuttoNapoli.net

Quattro dribbling riusciti a zero alla fine del primo tempo di Milan-Napoli in favore degli azzurri. E' Kvaratskhelia ad essere sugli scudi su questa speciale statistica, avendoli effettuati tutti lui. Tra l'altro il georgiano in due occasioni è stato fermato con due falli netti di Kjaer e Calabria, entrambi ammoniti.