Due allenamenti in un giorno: Napoli non svolgeva doppia seduta da agosto

Doppia seduta oggi per il Napoli a Castel Volturno. In questi giorni di ritiro Carlo Ancelotti deve concentrarsi anche a riempire le giornate per far gruppo e lavorare tutti assieme, così per oggi ha stabilito un allenamento mattutino ed un altro pomeridiano. Una cosa insolita per il Napoli, visto e considerato che era dal mese di agosto che la squadra non svolgeva una doppia seduta nella stessa giornata.