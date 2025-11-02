Dybala come De Bruyne: tira il rigore e s'infortuna! Ma l'azzurro aveva fatto gol

Finale amaro per Paulo Dybala a San Siro: l’attaccante argentino ha sbagliato un calcio di rigore all’82’ di Milan-Roma e si è infortunato subito dopo l’esecuzione. L’episodio arriva in un momento chiave del match, con i rossoneri avanti 1-0 e i giallorossi alla ricerca del pareggio. Il rigore, assegnato per un fallo di mano di Fofana su punizione di Pellegrini, rappresentava la grande occasione per rimettere la gara in equilibrio.

Dal dischetto si è presentato Dybala, che però si è fatto ipnotizzare da Maignan, bravo a respingere il tiro. Subito dopo la conclusione, l’argentino ha avvertito un dolore muscolare e ha chiesto immediatamente il cambio. Gasperini ha inserito Baldanzi al suo posto, mentre la Roma ha dovuto rinunciare al suo giocatore più talentuoso proprio nel momento decisivo della partita. Episodio molto simile a quanto accaduto in Napoli-Inter a Kevin De Bruyne, ma in quel caso il centrocampista belga aveva trasformato il rigore e portato in vantaggi gli azzurri.