È già emergenza per la Juve: nessun recupero e il Covid ferma pure Fabiàn

Non si placa l'emergenza in casa Napoli e non solo per la Coppa d'Africa. Luciano Spalletti sperava di avere almeno un paio di buone notizie alla ripresa dopo la sosta natalizia, ma proprio i giocatori che contava di recuperare sono risultati positivi al Covid uno dopo l'altro. Dopo Lorenzo Insigne, fuori da prima del match con lo Spezia, ieri è arrivata la notizia che riguarda Fabian Ruiz: "E' risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".

Il Covid, dopo gli infortuni, ritarderà il rientro

I due giocatori erano vicini al ritorno in campo, non affrettato prima dello Spezia per averli probabilmente al meglio per la sfida alla Juventus. Spalletti invece oltre ad Anguissa, Osimhen, Koulibaly ed Ounas, potrebbe fare a meno di altri due titolari. Il capitano è al sesto giorno di positività, dovrebbe negativizzarsi prima della sfida ma in ogni caso sarà impossibile vederlo titolare mentre per lo spagnolo - che non era ancora rientrato in gruppo dopo l'infortunio - i tempi si allungheranno ulteriormente.

Scelte obbligate per Spalletti

Lo scenario per il tour de force che inizierà con la Juventus sarà lo stesso dell'ultimo mese. Senza Anguissa e Fabian a centrocampo restano soltanto Demme e Lobotka a disposizione; all'occorrenza è difficile anche l'arretramento di Zielinski perché scarseggiano anche le scelte in attacco. Elmas diventa l'unico cambio al polacco, oltre che a Lozano e Politano sugli esterni. In difesa con Mario Rui squalificato e l'addio di Manolas ne restano appena in quattro: Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus e Di Lorenzo da adattare a sinistra.