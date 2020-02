E se l'anno prossimo Mertens giocasse ancora Inter-Napoli?

Cosa resta del futuro di Dries Mertens a Napoli? Tre gol per scavalcare Hamsik nella classifica all-time dei marcatori azzurri e un destino ancora tutto da chiarire. Il rinnovo non è arrivato, non è detto arriverà. Farà un ultimo tentativo il club di De Laurentiis e poi, in caso di esito negativo, l'ennesimo, dovrà arrendersi all'idea di perderlo a zero. Tante le squadre che corteggiano il belga, ghiotta chance per il suo valore e per il fatto di poterlo ingaggiare a zero. Ovviamente dovranno convincerlo con un ricco ingaggio. Tra i club che si sono mossi prima per Mertens c'è l'Inter, che spera di ottenere presto il suo sì. Non è da escludere, dunque, che Mertens il prossimo anno possa giocare ancora una sfida tra Inter e Napoli ma con l'altra maglia. Non solo l'Inter: sull'ex Psv c'è anche la Roma, così come il Chelsea, che lo voleva già a gennaio. Tanti altri club si faranno sotto molto presto...