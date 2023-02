Eintracht-Napoli sarà trasmessa in chiaro in tv: ecco dove vederla

Ecco dove vedere Eintracht-Napoli, gara valevole per gli ottavi di finale di Champions League

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ecco dove vedere Eintracht-Napoli, gara valevole per gli ottavi di finale di Champions League. La gara sarà sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 nonchè su Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213).

Per lo streaming

Eintracht-Napoli in streaming sarà visibile su Mediaset Infinity e sul sito Sportmediaset.it, su Sky Go oltre che su NOW