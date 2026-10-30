Elezioni FIGC, il Napoli firma per Malagò: sfida con Galliani per la presidenza

Il Napoli è tra gli undici club di Serie A che sostengono la candidatura di Giovanni Malagò. Dall'altra parte Galliani parte con AIC e AIAC.

Si prepara una sfida a due per la presidenza della FIGC. Come racconta Tuttomercatoweb.com, Adriano Galliani ha ufficializzato la propria candidatura dopo essersi tesserato per l'Enotria 1908, mentre nelle prossime ore è atteso l'annuncio di Giovanni Malagò, attuale commissario straordinario della Federcalcio. Malagò può contare sulle firme di undici società di Serie A: Bologna, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Lecce, Monza, Napoli, Parma, Roma, Torino e Udinese. La firma, tuttavia, non vincola il successivo voto nell'assemblea elettiva fissata per il 14 dicembre.

Galliani-Malagò, Serie A spaccata: il Napoli con l'ex presidente del CONI

Il quadro resta molto aperto. Galliani parte dall'appoggio di Assocalciatori e Assoallenatori, componenti che insieme valgono il 30% dei voti, e può contare sull'orientamento favorevole di diversi club di Serie A, tra cui Atalanta, Cagliari, Como, Inter e Milan. Per Malagò, invece, la base nella massima serie comprende anche il Napoli. Determinante potrebbe diventare la Lega Nazionale Dilettanti, che rappresenta il 34% dei voti, mentre Serie B e Lega Pro valgono rispettivamente il 6% e il 12%. La corsa verso il 14 dicembre si annuncia dunque particolarmente aperta, con Galliani e Malagò chiamati a conquistare consensi anche all'interno delle singole componenti.