Landucci è il talismano di Allegri: il dato con lui in panchina è impressionante
Marco Landucci è ormai il talismano di Massimiliano Allegri. Il tecnico del Napoli si fida ciecamente del suo storico vice, che lo accompagna ormai da tantissimo tempo, ma a rafforzare ulteriormente questa fiducia ci sono anche i numeri. Nelle undici partite nelle quali Landucci ha sostituito Allegri in panchina nel corso della sua carriera sono infatti arrivate ben otto vittorie. Un rendimento particolarmente positivo confermato anche nell'ultimo turno, con il successo per 4-1 conquistato dal Napoli sul campo del Monza.
Landucci in panchina anche contro la Juventus
La squalifica di Allegri costringerà Landucci a prendere nuovamente il comando dalla panchina domenica all'Allianz Stadium contro la Juventus. Il vice proverà così a conquistare la nona vittoria personale da allenatore ad interim, proprio in uno degli appuntamenti più delicati di questa fase della stagione azzurra. Quella di Torino dovrebbe essere anche l'ultima partita senza Allegri a bordo campo: dalla successiva sfida di campionato contro la Lazio, infatti, il tecnico potrà tornare regolarmente al suo posto. Prima, però, toccherà ancora una volta al suo storico braccio destro provare a guidare il Napoli verso un risultato pesante.
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