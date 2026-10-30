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Juventus-Napoli, domani parla Allegri: fissato l'orario della conferenza stampa
Massimiliano Allegri presenterà domani la sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus: il Napoli ha comunicato l'orario della conferenza stampa del tecnico.
Il Napoli si avvicina al big match contro la Juventus, in programma domenica sera alle 20:45 all'Allianz Stadium. Alla vigilia della partenza per Torino sarà Massimiliano Allegri a presentare la sfida, particolarmente significativa per il tecnico azzurro anche per il suo lungo passato sulla panchina bianconera.
Juventus-Napoli, Allegri in conferenza alle 12:30Il Napoli ha comunicato che la conferenza stampa di Allegri si terrà domani alle ore 12:30. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia di Juventus-Napoli, gara importante per la classifica degli azzurri e che precederà di pochi giorni il successivo impegno europeo in trasferta contro il Porto.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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