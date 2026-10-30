SSCNapoli o nuovo Napoli, il piano Rizzetta: Juve Stabia o Aversa e poi cambio di marchio

Matt Rizzetta continua a lavorare all'acquisto del Napoli, ma ha già studiato l'alternativa: Juve Stabia o Aversa, trasferimento del club e nuovo marchio.

Matt Rizzetta, fondatore di Underdog Global Partners e proprietario del Napoli Basket, continua a coltivare l'ambizione di acquistare il Napoli dalla famiglia De Laurentiis. Il progetto dell'imprenditore americano è molto più ampio e punta a riunire sotto il marchio Napoli diverse realtà sportive cittadine. Negli ultimi due anni Underdog ha acquisito il controllo delle squadre maschile e femminile del Napoli Basket, ha raggiunto un accordo di principio per le formazioni di pallavolo e avviato interlocuzioni anche nei settori del motorsport, rugby, pallanuoto e immobiliare. Il calcio, però, rappresenta il tassello fondamentale dell'intera operazione.

Il piano alternativo: Juve Stabia o Real Aversa e un investimento da 100 milioni

Come rivela Sportico, Underdog ha avviato alla fine del 2025 il tentativo di acquistare il Napoli e, secondo quanto dichiarato da Rizzetta, le trattative erano ancora in corso nell'ottobre 2026. Le distanze economiche resterebbero però importanti: secondo una fonte anonima citata dal media americano, De Laurentiis chiederebbe circa 2 miliardi di euro, mentre Underdog valuterebbe il solo club tra 1 e 1,3 miliardi. Rizzetta resta "fiducioso" sulla possibilità di trovare un'intesa, ma non vorrebbe trascinare il processo troppo a lungo nel 2027. Ed è proprio qui che entra in gioco l'alternativa. Se l'operazione per il Napoli dovesse saltare, Underdog sta valutando la possibile acquisizione della Juve Stabia, attualmente in Serie B, oppure del Real Aversa 1925, in Serie D. Il piano sarebbe successivamente quello di trasferire una delle due società e cambiarne il marchio, utilizzando la proprietà intellettuale di una storica società calcistica napoletana scomparsa, già acquisita da Underdog. Per questa seconda strada sarebbe previsto un investimento di circa 100 milioni di euro, da destinare alla costruzione delle infrastrutture, al settore giovanile e alle iniziative rivolte alla comunità. L'obiettivo sarebbe accompagnare il nuovo club nella scalata fino alla Serie A, arrivando così a competere direttamente con il Napoli e creando, di fatto, un nuovo derby cittadino. La priorità resta comunque il club di De Laurentiis, definito da Rizzetta "la scelta più logica". Underdog avrebbe già individuato le risorse finanziarie necessarie per sostenere un'operazione che, considerando acquisizione e investimenti successivi, potrebbe superare complessivamente i 2 miliardi di euro. Il gruppo avrebbe inoltre avviato interlocuzioni con il Comune di Napoli per una possibile partnership pubblico-privata da circa 500 milioni di euro destinata alla ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona.