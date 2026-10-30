Un milanese per Juventus-Napoli, un napoletano per Milan-Inter: la nuova linea di Orsato

Sozza arbitrerà Juventus-Napoli, mentre il campano Guida dirigerà il derby Milan-Inter: la CAN conferma la nuova linea sulle designazioni territoriali.

Sarà Simone Sozza l'arbitro di Juventus-Napoli, uno dei big match della decima giornata di Serie A. Una designazione particolare, come evidenziato da Tuttomercatoweb.com: il direttore di gara è infatti nato a Milano, pur appartenendo alla sezione AIA di Seregno. Percorso inverso per il campano Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata, scelto invece per dirigere Milan-Inter. All'Allianz Stadium Sozza sarà affiancato dagli assistenti Imperiale e Colarossi, con Doveri quarto ufficiale. Meraviglia sarà al VAR e Gariglio ricoprirà il ruolo di AVAR.

Sozza per Juventus-Napoli: la nuova linea di Orsato sulla territorialità

Le scelte confermano la linea adottata dal nuovo responsabile della CAN Daniele Orsato. Il criterio è quello di evitare, per quanto possibile, arbitri appartenenti alla stessa sezione della squadra interessata, senza però estendere automaticamente il limite all'intera area geografica. Sozza, nato a Milano ma appartenente alla sezione di Seregno, può dunque dirigere anche Milan e Inter e in passato ha già arbitrato il derby della Madonnina. Un principio che vale anche per Guida: l'appartenenza alla sezione di Torre Annunziata non rappresenta un ostacolo per eventuali designazioni del Napoli. Per Juventus-Napoli la scelta è caduta dunque su Sozza, privilegiando qualità e affidabilità del direttore di gara rispetto al criterio puramente territoriale.