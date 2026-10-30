Permane l'emergenza infortuni: Napoli alla prova Juventus con 7 assenze
Emergenza infortuni per il Napoli alla vigilia della delicata trasferta contro la Juventus. Il successo per 4-1 sul campo del Monza ha infatti lasciato in eredità un altro problema a Massimiliano Allegri, che ha perso anche Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco si è aggiunto a una lista degli indisponibili già particolarmente lunga, complicando ulteriormente le scelte in vista del big match dell'Allianz Stadium.
Napoli, sette indisponibili contro la Juventus
Contro la Juventus saranno complessivamente sette gli azzurri costretti a restare fuori: Alisson Santos, David Neres, Alessandro Buongiorno, Favasuli, Benoit Badiashile, Leonardo Spinazzola e Stanislav Lobotka. Un'emergenza che coinvolge praticamente ogni reparto della rosa, dalla difesa fino all'attacco, passando soprattutto per un centrocampo che dovrà fare a meno del proprio regista. Il Napoli arriverà dunque a Torino con gli uomini contati e con diverse soluzioni in meno a disposizione per una delle trasferte più importanti di questa fase della stagione.
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