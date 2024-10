Empoli è un tabù: il Napoli ci ha vinto solo una volta negli ultimi quattro incroci

Il Napoli ad Empoli deve superare un grande test di maturità, dopo i vari scivoloni presi nelle passate stagioni in molte occasioni.

I numeri parlano chiaro e spesso non mentono mai: Il Napoli nelle ultime quattro partite contro l’Empoli al Castellani ha vinto solo una volta. L’ultima vittoria risale all’annata del tricolore con Luciano Spalletti, il 25 Febbraio del 2023. Prima di quella vittoria erano arrivate due sconfitte: il 24 aprile 2022 (3-2) e il 3 aprile 2019 (2-1) per poi chiudere ancora con una sconfitta lo scorso anno per 1-0 con la rete di Cerri. Insomma c’è un tabù Castellani per gli azzurri, ma oggi ci sono giocatori diversi e soprattutto un Antonio Conte in più sulla panchina.

Proprio il mister ha spesso rimarcato che non si deve cadere nei classici detti “Provinciali” ma l’insicurezza regna ancora sovrana dove spesso si è inciampati con troppa leggerezza. Adesso è il momento di vedere fin dove è arrivata la mano e la mentalità del mister, dopo l’ennesimo stop del campionato per le nazionali, capiremo quanto la corda è rimasta tesa in queste settimane vuote. Ad impreziosire la curiosità sulla maturità della squadra ci sarà anche l’esordio di Gilmour al posto dell’infortunato Lobotka. Insomma il Napoli in toscana cambia il suo perno che fa girare l’orologio sperando che il tutto continui a girare senza problemi.