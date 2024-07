Enel title sponsor del Summer Village a Castel di Sangro: l'iniziativa

Enel scende in campo con tutta la sua energia al fianco della SSC Napoli e diventa il nuovo Global Energy Partner della squadra partenopea per le prossime due stagioni. L’azienda sarà presente anche nella seconda parte del ritiro della SSC Napoli come title sponsor del Summer Village di Castel di Sangro.

Ad agosto, con l’avvio della stagione, Enel farà il suo ingresso allo Stadio Diego Armando Maradona comparendo a bordocampo, sui maxischermi e nei backdrop utilizzati per le interviste pre e post match nelle partite casalinghe del club. La migliore occasione per portare in uno degli stadi più iconici d’Italia il brand di un’azienda che da oltre sessant’anni è sinonimo di energia, sviluppo del Paese e affidabilità per gli italiani.