Età media, il Napoli è tra le squadre più esperte della Serie A: la classifica

Il Parma punta sui giovani, il Como per salvarsi punta sull'esperienza. È quanto si evince dalla classifica che il CIES ha stilato per le squadre di tutto il mondo. L'osservatorio statistico ha preso in considerazione l'età dei calciatori e l'età al momento dell'acquisto, escludendo però i prodotti delle giovanili e della Academy. Nella graduatoria italiana c'è il Parma ad aprire la classifica con un'età media di 23,17, che spiega la filosofia del club di Krause di volere comprare i migliori giovani e farli crescere, con un occhio ai risultati. Per ora la filosofia ha funzionato sì e no, considerati i tre anni di Purgatorio in Serie B, ma si sono poste le basi per un futuro roseo.

Il Como chiude la classifica con 26,92, utilizzando la filosofia opposta per salvarsi nel proprio primo anno di Serie A. Giocatori già pronti e non da aspettare, insomma. Il Napoli capolista è quindicesimo con 25,79, mentre l'Inter è penultima con 26,52.

Età media - in anni

1 Parma 23,17

2 Bologna 23,46

3 Lecce 24,36

4 Juventus 24,37

5 Venezia 24,39

6 Hellas Verona 24,67

7 Milan 24,69

8 Genoa 24,91

9 Torino 25,27

10 Udinese 25,35

11 Atalanta 25,58

12 Roma 25,59

13 Fiorentina 25,61

14 Empoli 25,63

15 Napoli 25,79

16 Lazio 25,81

17 Cagliari 25,86

18 Monza 26,25

19 Inter 26,52

20 Como 26,92