Euro 2032, Napoli candida Maradona e nuovo stadio: entrambi nei documenti della Figc
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Euro 2032, Napoli punta sul doppio stadio: anche il progetto di De Laurentiis nei documenti FIGC.
Napoli potrebbe presentarsi a Euro 2032 con una doppia candidatura per ospitare le gare della competizione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, oltre al progetto di riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona, finanziato con fondi pubblici, nei documenti acquisiti dalla FIGC compare anche il nuovo impianto voluto dal presidente Aurelio De Laurentiis, destinato a diventare la futura casa del club azzurro.
Anche il nuovo stadio di De Laurentiis nella candidatura
Il progetto del nuovo stadio dovrebbe sorgere nella zona est di Napoli, un'area attualmente interessata da interventi di bonifica dopo i sopralluoghi effettuati dalla società. La doppia candidatura è entrata nei documenti acquisiti dalla Federcalcio.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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