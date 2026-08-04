Foto Stadio Maradona, ecco il progetto del restyling: via la pista! Skybox e aree hospitality

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Presentato il progetto del nuovo Stadio Maradona: lavori a fasi e capienza fino a 63mila.

Il nuovo Stadio Diego Armando Maradona prende forma con un progetto di profondo rinnovamento destinato a trasformare l'impianto in una struttura moderna e conforme ai più elevati standard internazionali. Tra gli interventi previsti figurano l'eliminazione della pista d'atletica, l'avvicinamento delle tribune al terreno di gioco, la riapertura del terzo anello e la realizzazione di nuovi skybox, aree hospitality e servizi completamente rinnovati.

Lavori a fasi: il Napoli continuerà a giocare al Maradona

Il progetto prevede una capienza finale di circa 63.300 spettatori e sarà realizzato per fasi, così da consentire al Napoli di continuare a disputare le proprie partite casalinghe al Maradona durante l'intero periodo dei lavori. Di seguito i rendering ufficiali che mostrano il nuovo volto dello stadio, destinato a diventare uno degli impianti più moderni d'Italia.