Foto
"90 minuti di non-diritto?": il Prof Clemente di San Luca presenta il suo libro nel seminario
"Novanta minuti di non-diritto? La difficile giuridicità del calcio", si intitola così il seminario in cui, il 17 marzo dalle ore 14:30 presso l'Università del Salento, verrà presentato "Lezioni di giuridicità delle regole del calcio", il libro del Professor Guido Clemente di San Luca autore insieme a Giovanni Martini e Mario Paladino. Alla discussione parteciperanno ospiti illustri, tra cui Saverio Sticchi Damiani, presidente US Lecce, Mario Luigi Torsello, presidente della Corte federale d'appello FIGC, Ivano Pezzuto, arbitro effettivo CAN A-B.
Di seguito la locandina dell'evento.
Pubblicità
Notizie
UfficialeLecce, Banda trasportato al Cardarelli di Napoli: resterà sotto osservazione e non ripartirà
Le più lette
Prossima partita
20 mar 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Cagliari
|Napoli
In primo piano
LiveConte in conferenza: "Voglio restare a Napoli se ci sono i presupposti. Lecce? Era dura dopo il gol"
Napoli-Lecce 2-1, le pagelle: finalmente Politano, De Bruyne un fattore! Bravo Hojlund, conferma Gilmour
Davide BarattoJuan Jesus: "Noi a -1 dall'Inter prima degli infortuni! Rimonta? Ci proviamo fino all'ultimo"
Francesco CarboneTuttonapoliIl ritorno dei Fab4! Conte sorride: Lobotka e McTominay si sono allenati in gruppo
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliRiscatti Alisson, Elmas e Hojlund: l'estate del Napoli inizierà subito con -70mln
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le infamanti accuse a De Bruyne, il disastro fatto con Vergara, l'insopportabile Elmas e Alisson 'a cascata'
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Dominato senza McT e Lobotka, che non passi in 2° piano! Sugli infortunati..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com