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"90 minuti di non-diritto?": il Prof Clemente di San Luca presenta il suo libro nel seminario

"90 minuti di non-diritto?": il Prof Clemente di San Luca presenta il suo libro nel seminario
Oggi alle 06:00Notizie
di Davide Baratto

"Novanta minuti di non-diritto? La difficile giuridicità del calcio", si intitola così il seminario in cui, il 17 marzo dalle ore 14:30 presso l'Università del Salento, verrà presentato "Lezioni di giuridicità delle regole del calcio", il libro del Professor Guido Clemente di San Luca autore insieme a Giovanni Martini e Mario Paladino. Alla discussione parteciperanno ospiti illustri, tra cui Saverio Sticchi Damiani, presidente US Lecce, Mario Luigi Torsello, presidente della Corte federale d'appello FIGC, Ivano Pezzuto, arbitro effettivo CAN A-B.

Di seguito la locandina dell'evento.