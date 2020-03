Facciamo finta che non sia successo nulla?

Le ipotesi svelate questa mattina dai quotidiani sul recupero della semifinale di ritorno di Coppa Italia sono talmente tante e varie che confermano una verità assoluta: nessuno sa ancora come risolvere la questione. Si parla di semifinali a maggio, dopo la fine del campionato, oppure ad agosto, in prossimità di quello prossimo, o di una Final Four o, ancora, di un mini-torneo estivo con le quattro semifinaliste.

Non è successo nulla? I tifosi sui social ironizzano, qualcuno scrive: "Ovviamente se si fa il torneo si parte dai 3 punti per il Napoli". Perché, nell'incertezza totale, molti temono che la sfida d'andata venga "annullata" per riformulare il torneo. Esattamente quella vinta a Milano con super gol di Fabian Ruiz. L'anticamera della possibile finale, un traguardo comunque prestigioso che riscatterebbe una stagione. Ovviamente si tratta di un'ipotesi assurda, sia ben chiaro, ma questo timore resta, è palese nei commenti dei tifosi, di chi invade il web per trovare risponde e invece lo ingolfa solo di domande. Come il calendario da riformulare. Perché, per come stanno andando le cose, non c'è da sorprendersi più di nulla.