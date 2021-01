FIGC, Gravina sul caso stipendi: "Il calcio dimostrato senso responsabilità"

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Nessun provvedimento shock. Oggi il mondo del calcio ha dimostrato un grande senso di responsabilità. Molte società hanno già pagato alcune tranche di stipendi anche in anticipo. Il calcio in buona percentuale, l'80% la Serie A, ha fatto ricorso a risorse proprie". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina, parlando della decisione del consiglio federale di consentire la proroga del pagamento degli stipendi ai club a causa dell'emergenza Covid. "Noi abbiamo aderito e preso coscienza di un dato oggettivo: il rinvio oggettuale di eventuali mensilità, ma questo accordo non deve superare il limite per il pagamento, che deve avvenire comunque entro il 31 maggio", ha sottolineato Gravina. (ANSA).