Finisce pari tra Slovenia e Scozia, Gilmour guida il centrocampo: 92' per l'azzurro
Finisce 0-0 Slovenia-Scozia allo Stadion Stozice di Lubiana nella prima giornata del Gruppo B1 di Nations League. La Slovenia trova il gol già al 9’ con Andraz Sporar, ma la rete è annullata per fuorigioco. Nella ripresa la Scozia aumenta la pressione e al 74’ Oblak si superato sul colpo di testa di McBurnie, conservando lo 0-0. Reddit
Gilmour titolare e al centro del gioco della Scozia
Buone indicazioni soprattutto per il Napoli da Billy Gilmour, schierato titolare da Pocognoli nel cuore del centrocampo scozzese insieme a Lewis Ferguson. Il centrocampista azzurro ha partecipato alla costruzione della manovra di una Scozia che ha mantenuto nettamente più possesso e ha prodotto un volume offensivo decisamente superiore rispetto alla Slovenia. Gilmour è rimasto in campo per l'intero match, confermandosi uno dei riferimenti della nuova gestione Pocognoli dopo essere rientrato in Nazionale in questa finestra di Nations League.
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