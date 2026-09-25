Nations League: la Francia di Zidane batte Montella, un punto per Zielinski. Tutti i risultati

Nations League: la Francia di Zidane batte Montella, un punto per Zielinski. Tutti i risultatiTuttoNapoli.net
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Ieri alle 23:30Notizie
di Davide Baratto

Alla prima giornata dei gironi di Nations League, l'Italia perde 2-0 in casa contro il Belgio e anche un altro italiano va ko: Vincenzo Montella con la sua Turchia viene superato di misura dalla Francia, al debutto di Zinedine Zidane sulla panchina. Pareggio a reti bianche per la Polonia di Piotr Zielinski contro la Bosnia, mentre passa 2-1 la Svezia contro la Romania. Successo in inferiorità numerica per l'Ucraina con l'Ungheria, tre punti anche per il Montenegro sul Cipro.

Nations League, i risultati di venerdì 25 settembre

Italia-Belgio 0-2
Turchia-Francia 0-1
Georgia-Irlanda del Nord 0-1
Polonia-Bosnia 0-0
Svezia-Romania 2-1
Ungheria-Ucraina 0-1
Armenia-Lettonia 2-0
Montenegro-Cipro 2-1