Ufficiale De Bruyne, 300 assist in carriera: record leggendario contro l'Italia

De Bruyne entra nella storia del calcio con un traguardo straordinario: l’assist per Godts contro l’Italia vale il 300° assist della sua carriera

Non poteva esserci un palcoscenico più prestigioso. Kevin De Bruyne ha raggiunto quota 300 assist in carriera proprio nella sfida tra Italia e Belgio, valida per la Nations League e disputata allo Stadio Olimpico. Al 20', il fuoriclasse del Napoli ha servito Mika Godts, autore del gol che ha sbloccato la partita e portato il Belgio in vantaggio. Un numero che racconta meglio di qualsiasi altra statistica la straordinaria capacità del centrocampista belga di creare occasioni e mandare in rete i propri compagni.

De Bruyne, assist numero 300: una carriera da fuoriclasse

Il 300° assist di Kevin De Bruyne rappresenta l'ennesima fotografia di una carriera costruita sulla classe, sulla visione di gioco e sulla capacità di leggere le partite con un anticipo fuori dal comune. Il belga è stato protagonista assoluto soprattutto durante la sua lunga esperienza al Manchester City, dove ha conquistato trofei e stabilito numerosi record individuali. Ora, con la maglia del Napoli e a 35 anni, continua ad aggiungere numeri importanti alla propria storia. Le statistiche sugli assist possono variare a seconda dei criteri utilizzati dai diversi database, ma De Bruyne è da anni stabilmente considerato tra i più grandi creatori di gioco del calcio moderno.

Napoli, De Bruyne continua a fare la storia: 300 assist e una nuova pagina leggendaria

Il dato assume un significato particolare anche per il Napoli, che ha scelto di affidarsi all'esperienza e alla qualità di uno dei centrocampisti più importanti della sua generazione. Contro l'Italia, De Bruyne è rimasto in campo per 58 minuti, lasciando il segno con l'assist decisivo per Godts prima di essere sostituito. Il Belgio ha poi chiuso la partita sul 2-0, grazie alla rete di Dodi Lukébakio nella ripresa. Per De Bruyne, invece, la serata dell'Olimpico resterà soprattutto quella del 300° assist in carriera: un altro numero leggendario che arricchisce una storia già straordinaria.