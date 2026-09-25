Belgio padrone all'Olimpico, Mancini riparte malissimo: Italia sconfitta 2-0
Non comincia nel migliore dei modi il secondo ciclo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia: sconfitta per 2-0 allo Stadio Olimpico contro il Belgio. Il primo tempo è da incubo: la formazione di Mark Van Bommel domina il gioco creando continuamente pericoli, chiudendo solo sul parziale di 1-0 - gol di Mika Godts - grazie alle parate di Donnarumma.
Nella ripresa, il canovaccio cambia leggermente: gli azzurri riescono a uscire allo scoperto sfiorando anche la rete in alcune occasioni, ma poi arriva di nuovo la qualità degli avversari a colpire, stavolta a segno Dodi Lukebakio. L'Italia finisce quindi ko alla prima giornata del girone di Nations League, Mancini dà l'impressione di aver preparato male la partita visto l'avvio choc, dal secondo tempo si possono raccogliere dei buoni segnali da cui ripartire.
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